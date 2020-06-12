Социальные выплаты матерям в Нижнем Тагиле

Последние могут получить беспроцентный кредит для бизнеса, если он соответствует определенным условиям. Что касается матерей, их выплаты различаются в зависимости от региона. Рассмотрим, на какую финансовую помощь могут рассчитывать женщины с детьми в Нижнем Тагиле.

Какие социальные выплаты предусмотрены В Нижнем Тагиле предусмотрены следующие социальные выплаты матерям:

единовременная выплата, если женщина оформила прикрепление к женской консультации в первые 12 недель беременности – 675,15 рублей;

родовой сертификат – 12 тысяч, но денежные средства не выдаются на руки, а перечисляются на счет медицинского учреждения, в котором проходили роды;

декретные выплаты, а также выплата по беременности и рождению ребенка – объем устанавливается в зависимости от наличия официального трудоустройства и размера зарплаты: женщина может получить от 51 919 до 322 190,40 рублей;

единовременное пособие при рождении малыша – 18 004,12 рублей;

материнский капитал – 466 617 на первенцев и 616 617 на вторых и последующих детей;

выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет – на объем влияет доход матери, и он может составлять от 4 852 рубля до 27 984 рублей;

пособие по уходу за ребенком до 3 лет – 11 514 рублей выделяются на первенца из федерального бюджета, а на следующего – из маткапитала (если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов в регионе);

пособие на ребенка военного – 28 511,40 выплачивается один раз, 12 219,17 рублей ежемесячно, пока малышу не исполнится 3 года;

выплаты на детей от 3 до 7 лет – размер для Нижнего Тагила составляет 5 757 рублей;

единовременная выплата при усыновлении ребенка старше 7 лет – 18 004,12 рублей, ребенка с ограниченными возможностями либо братьев/сестер – 137 566,14.

В Нижнем Тагиле актуальны выплаты, установленные в период пандемии: на детей младше 3 лет (5 тысяч), от 3 до 16 лет (10 тысяч).

Матери-одиночки могут рассчитывать на все пособия в стандартном порядке, а также на дополнительную ежемесячную выплату в размере 600 рублей на ребенка.

Если семья многодетная Если у женщины трое и больше детей, можно рассчитывать на дополнительные преференции. Согласно действующим нормам для многодетных семей в Нижнем Тагиле:

компенсируются траты на услуги ЖКХ в размере 30 %;

обеспечиваются бесплатными лекарствами по рецепту все дети младше 6 лет;

бесплатно пользуются междугородним транспортом (за исключением такси), питаются и посещают музеи все ученики;

оформляются в дошкольные учреждения без очереди дети младше 6,6 лет.

Также на каждого ученика выдается пособие в размере 433 рубля для проезда на городском транспорте.

Если у многодетной семьи доход на каждого члена не достигает МРОТ, назначается выплата: ежемесячная до достижения третьим и последующим ребенком возраста 3 лет (11 тысяч) и компенсация на расходы по приобретению школьной формы (до 2000 рублей).

Женщине, родившей одновременно двух и более малышей, а также третьего и последующего ребенка, назначается единовременная выплата по 5000 на каждого из детей.

Таким образом, в Нижнем Тагиле, помимо федеральных мер поддержки женщин с детьми, действуют региональные доплаты, размер которых зависит от количества детей.