В Екатеринбурге продаётся принадлежащее УВЗ предприятие-банкрот
Сегодня, 14:13ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Цех и оборудование банкротящегося «Уральского научно-исследовательского технологического института» (УралНИТИ) выставили на торги, пишет 66.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экспериментальный цех принадлежит на 25% «Уралвагонзаводу» из Нижнего Тагила. Начальная стоимость лота – 98 миллионов рублей. Здание находится на улице Луначарского, 31 в Екатеринбурге. Площадь строения – почти 6 тысяч квадратов. Бонусом к зданию идут грузоподъёмные механизмы и всё оборудование.
Заявки на торги принимаются до конца июня, а 1 июля состоится уже сам конкурс. Задаток составляет 20 % от начальной суммы лота, шаг аукциона – 5%.
Если на торги никто не заявится, то их признают несостоявшимися, и снизят стоимость лота для дальнейшего участия в аукционе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей