В Екатеринбурге продаётся принадлежащее УВЗ предприятие-банкрот

Экспериментальный цех принадлежит на 25% «Уралвагонзаводу» из Нижнего Тагила. Начальная стоимость лота – 98 миллионов рублей. Здание находится на улице Луначарского, 31 в Екатеринбурге. Площадь строения – почти 6 тысяч квадратов. Бонусом к зданию идут грузоподъёмные механизмы и всё оборудование.

Заявки на торги принимаются до конца июня, а 1 июля состоится уже сам конкурс. Задаток составляет 20 % от начальной суммы лота, шаг аукциона – 5%.