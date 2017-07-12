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Агентство территориального развития для поддержки малого бизнеса появится в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Агентство территориального развития для поддержки малого бизнеса появится в Нижнем Тагиле

12 июля 2017, 23:55Экономика
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