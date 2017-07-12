Агентство территориального развития для поддержки малого бизнеса появится в Нижнем Тагиле
12 июля 2017, 23:55Экономика
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Нижний Тагил и пять других городов Свердловской области станут тестовыми площадками для появления муниципальных агентств территориального развития. Агентства будут созданы для поддержки малого и среднего бизнеса города.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Соглашение о создании агентств было подписано в среду, 12 июля, сообщает Znak.com. Оно предусматривает расширение функций городских фондов поддержки предпринимательства, которые уже созданы на местах. Появление агентств территориального развития позволит любому инвестору получить полную информацию о потенциале территории для инвестиции и мерах поддержки со стороны органов власти. Первый офис заработает в октябре, позже полученный опыт внедрят в других городах Свердловской области.
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