Агентство территориального развития для поддержки малого бизнеса появится в Нижнем Тагиле

Соглашение о создании агентств было подписано в среду, 12 июля, сообщает Znak.com. Оно предусматривает расширение функций городских фондов поддержки предпринимательства, которые уже созданы на местах. Появление агентств территориального развития позволит любому инвестору получить полную информацию о потенциале территории для инвестиции и мерах поддержки со стороны органов власти. Первый офис заработает в октябре, позже полученный опыт внедрят в других городах Свердловской области.