Деревообрабатывающий завод за 10 миллиардов будет построен в Свердловской области к 2019 году

«Титановая долина» подписала с деревообрабатывающим предприятием России договор об открытии производства в Свердловской области. Документ предполагает, что объем инвестиций по проекту составит около 10 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что «Титановая долина» заранее подготовила площадку для объекта и уже полгода вела переговоры с инвестором. Проект предусматривает начало строительства предприятия уже в этом году. Ориентировочный срок запуска производства – конец 2019 года, сообщает «УралИнформБюро».