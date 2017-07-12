Деревообрабатывающий завод за 10 миллиардов будет построен в Свердловской области к 2019 году
12 июля 2017, 17:45Экономика
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Рекордная по объему инвестиций сделка заключена в Свердловской области на «Иннопром-2017».
«Титановая долина» подписала с деревообрабатывающим предприятием России договор об открытии производства в Свердловской области. Документ предполагает, что объем инвестиций по проекту составит около 10 миллиардов рублей.
Стоит отметить, что «Титановая долина» заранее подготовила площадку для объекта и уже полгода вела переговоры с инвестором. Проект предусматривает начало строительства предприятия уже в этом году. Ориентировочный срок запуска производства – конец 2019 года, сообщает «УралИнформБюро».
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