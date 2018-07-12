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Нижний Тагил вошёл в ТОП городов с доступной недвижимостью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил вошёл в ТОП городов с доступной недвижимостью

12 июля, 08:00Экономика
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