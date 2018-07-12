Нижний Тагил вошёл в ТОП городов с доступной недвижимостью

Эксперты при составлении рейтинга исследовали квартиры вторичного рынка, за исключением элитного сегмента.

В рейтинг вошли российские города с населением более 300 тысяч человек.

Самый дорогой «квадрат» в Москве. Там его стоимость доходит до 204 146 рублей, что в 7 раз выше показателей Нижнего Тагила. Соседом Москвы по стоимости стал Санкт-Петербург - 108 109 рублей за квадратный метр.

Эксперты отметили, что в Нижнем Тагиле величина жилья на вторичном рынке составляет 32 158 рублей за квадратный метр. Квартира при этом стоит в среднем 1 699 473 рубля.