Нижний Тагил вошёл в ТОП городов с доступной недвижимостью

Нижний Тагил занял предпоследнюю строку в рейтинге по цене квадратного метра за жилье на вторичном рынке. На последнем месте оказался Магнитогорск.
Эксперты при составлении рейтинга исследовали квартиры вторичного рынка, за исключением элитного сегмента.
В рейтинг вошли российские города с населением более 300 тысяч человек.
Самый дорогой «квадрат» в Москве. Там его стоимость доходит до 204 146 рублей, что в 7 раз выше показателей Нижнего Тагила. Соседом Москвы по стоимости стал Санкт-Петербург - 108 109 рублей за квадратный метр.
Эксперты отметили, что в Нижнем Тагиле величина жилья на вторичном рынке составляет 32 158 рублей за квадратный метр. Квартира при этом стоит в среднем 1 699 473 рубля.
Исследователи утверждают, что в России активизировался спрос на жилую недвижимость. Причиной этому называют выгодные условия кредитования «вторички», а также неоднозначную ситуацию на рынке новостроек.