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Ошибки в проекте ремонта ул. Курортная были выявлены в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ошибки в проекте ремонта ул. Курортная были выявлены в Нижнем Тагиле

12 июля, 11:10Экономика
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