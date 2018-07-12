Ошибки в проекте ремонта ул. Курортная были выявлены в Нижнем Тагиле

Улица Курортная в микрорайоне Старатель входит в план ремонта дорог в Нижнем Тагиле на 2018 год. Еще до начала монтажных и строительных работ на этой улице были обнаружены недочеты проекта реконструкции. В ходе осмотра участка возникли замечания.

В проекте по ремонту улицы Курортная допущены ошибки,сообщили в ОД «Тагил без ям».

В проекте отсутствует обустройство парковочных карманов, не предусмотрен ремонт колодцев на тротуарах и ремонт самих тротуаров во всю ширину.

Также на участке близ домов №20 и №22 на улице Курортная фактическая ширина проезжей части 2,5 метра вместо положенных 3,2 метра.

В проекте не предусмотрено обустройство парковочных карманов, ремонт тротуаров планируется только на ширину одного метра от бордюров, и согласно проекту проезжая часть будет заужена на участке вдоль домов №20 и 22 с 3,2 метров до 2,5 метров,поделились общественники.

В ходе осмотра было отмечено, что при ширине проезжей части менее 3,5 метра проект допускает повороты под углом в 90 градусов.

Из-за недостатков проекта по ремонту улицы Курортная, акты ввода дороги в эксплуатацию могут быть не подписаны комиссией,пояснили представители ОД «Тагил без ям».