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Стоимость «Экспо-2025» в Екатеринбурге может составить 200 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стоимость «Экспо-2025» в Екатеринбурге может составить 200 млрд рублей

12 июля, 19:10Экономика
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