Стоимость «Экспо-2025» в Екатеринбурге может составить 200 млрд рублей

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Для проведения выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге потребуется около 200 млрд рублей внебюджетных средств.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «АиФ-Урал»
Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что в случае победы Екатеринбурга в борьбе за право проведения выставки ЭКСПО-2025 в уральской столице планируется создать современный район для размещения экспозиций.
Предполагается, что на территории микрорайона будут возведены парки, общепиты, развита транспортная инфраструктура. Для этих целей будет выделена территория в 555 гектаров. После проведения выставки площадь нового района займут научные и медицинские центры.
Денис Мантуров пояснил, что строительство парка будет организовано большей частью за счет внебюджетных средств.
По мнению главы министерства промышленности и торговли РФ, для проведения международной выставки потребуется около 200 млрд рублей.
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