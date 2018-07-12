Стоимость «Экспо-2025» в Екатеринбурге может составить 200 млрд рублей

Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что в случае победы Екатеринбурга в борьбе за право проведения выставки ЭКСПО-2025 в уральской столице планируется создать современный район для размещения экспозиций.

Предполагается, что на территории микрорайона будут возведены парки, общепиты, развита транспортная инфраструктура. Для этих целей будет выделена территория в 555 гектаров. После проведения выставки площадь нового района займут научные и медицинские центры.

Денис Мантуров пояснил, что строительство парка будет организовано большей частью за счет внебюджетных средств.