Апелляция отказала вдове Анатолия Соловьёва в иске к бывшим партнёрам главы «Союз-НТ»

Галина Соловьёва требовала от одного из крупнейших поставщиков питьевой воды в Нижнем Тагиле — компании «Синегорье» — освободить помещения площадью 363 кв. м в принадлежащем ей на праве долевой собственности здании на Трикотажников, 1, которые компания занимала по договору аренды. При этом 2/3 здания принадлежат Евгению Колпакову и Владиславу Кутюхину, являющимся одновременно соучредителями ООО «Синегорье» (34% и 17% в уставном капитале) и не поддержавшими иск Соловьёвой.

Сделка истца по отказу от договора, при том, что иные участники долевой собственности такой отказ оспаривают, расценена судом как юридический факт отсутствия на момент рассмотрения дела между участниками общей долевой собственности соглашения по порядку владения и пользования общим имуществом. При этом принято во внимание, что иные участники долевой собственности полагают необходимым продолжить арендные отношения с обществом,говорится в постановлении апелляционной инстанции.

производственные цеха на Трикотажников, 1 Фото: сайт компании «Синегорье»

Конфликт между бывшими партнёрами начался после скоропостижной смерти в декабре 2017 года председателя некоммерческого партнёрства «Союз-НТ» и ветерана силовых структур Анатолия Соловьёва. По данным TagilCity.ru, после кончины пользовавшегося уважением бизнесмена несколько его бывших партнёров, в том числе Евгений Колпаков, решили разорвать всяческие контакты с его наследниками, из-за чего у сторон стали возникать регулярные конфликты.