Холдинг «Швабе» сообщил о желании инвестировать в свердловские медучреждения
Сегодня, 13:44ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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На «Иннопроме» холдинг «Швебе» сообщил о намерении инвестировать 6,5 миллиарда рублей в строительство двух объектов в Свердловской области, пишет «РБК-Екатеринбург» со ссылкой на слова замгендиректора холдинга Андрея Власова.
В частности, речь идет о новом операционном блоке для ОКБ и большом приемном отделение с диагностическим корпусом в областной детской клинической больнице. Холдинг уже подписал соглашение с региональным правительством. Компания также готова инвестировать в третий объект, как только от правительства поступят предложения. Холдинг планирует вложить в развитие Свердловской области 15 миллиардов рублей.
Ранее на «Иннопроме» представители дочерней компании «Швабе» сообщили о намерении подарить Нижнему Тагилу новые дорожные знаки.
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