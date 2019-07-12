Холдинг «Швабе» сообщил о желании инвестировать в свердловские медучреждения

В частности, речь идет о новом операционном блоке для ОКБ и большом приемном отделение с диагностическим корпусом в областной детской клинической больнице. Холдинг уже подписал соглашение с региональным правительством. Компания также готова инвестировать в третий объект, как только от правительства поступят предложения. Холдинг планирует вложить в развитие Свердловской области 15 миллиардов рублей.