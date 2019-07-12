Кластер «Гора Белая» начинает продажу туристических продуктов
Сегодня, 14:06ЭкономикаФото: Официальный сайт туркластера "Гора Белая"
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Туристический кластер «Гора Белая» под Нижним Тагилом с конца июля планирует начать продажу продуктов через интернет, сообщает «Коммерсант».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соответствующее соглашение было подписано на полях «Иннопрома» директором управляющей компании кластера Леонидом Гункевичем и исполнительным директором компании «Виста-туристические маршруты» Марией Галкиной. Как пояснил Гункевич, управляющая компания не может продавать туристические продукты, поэтому было принято решение о привлечении компании, имеющей лицензию на соответствующей вид деятельности.
Целью соглашения является разработка туров и реализация их на онлайн-площадке.
Несколькими днями ранее на «Иннопроме» Банк «Открытие», Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и управляющая компания кластера подписали соглашение о поддержке резидентов.
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