Кластер «Гора Белая» начинает продажу туристических продуктов

Соответствующее соглашение было подписано на полях «Иннопрома» директором управляющей компании кластера Леонидом Гункевичем и исполнительным директором компании «Виста-туристические маршруты» Марией Галкиной. Как пояснил Гункевич, управляющая компания не может продавать туристические продукты, поэтому было принято решение о привлечении компании, имеющей лицензию на соответствующей вид деятельности.