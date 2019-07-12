Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11,1 тысячи рублей
Сегодня, 11:12ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минтруд РФ предложил увеличить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года, сообщается на портале проектов федеральных актов.
За первый квартал этого года прожиточный минимум на душу населения составил 10,9 тысячи рублей. Минтруд предложил во втором квартале увеличить сумму до 11,1 тысячи рублей. Для трудоспособного населения - до 12,1 тысячи рублей, для детей — до 11 тысяч рублей, прожиточный минимум для пенсионеров должен составить 9,2 тысячи рублей.
Таким образом, прирост прожиточного минимума во втором квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составит 4%.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области планируют повысить прожиточный минимум пенсионеров, сейчас он равен 8,8 тысячи рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей