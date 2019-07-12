Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11,1 тысячи рублей

За первый квартал этого года прожиточный минимум на душу населения составил 10,9 тысячи рублей. Минтруд предложил во втором квартале увеличить сумму до 11,1 тысячи рублей. Для трудоспособного населения - до 12,1 тысячи рублей, для детей — до 11 тысяч рублей, прожиточный минимум для пенсионеров должен составить 9,2 тысячи рублей.