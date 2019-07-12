Стенд Свердловской области на ИННОПРОМе посетили более 43 тысяч человек

Стенд Свердловской области посещали преимущественно мужчины (65,5% от общего числа посетителей) в возрасте от 24 до 35 лет. Около 26% посетителей проявили интерес к центральному входу и пространству возле знака «85» (там многие делали селфи). Ещё 21% гостей выставки посетили стенд, на котором рассказывали об истории Свердловской области, 18% уделили внимание коридору, рассказывающем о развитии выставки ИННОПРОМ с её первого открытия.