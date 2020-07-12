НТТС заплатят более трех миллионов рублей за снос склада ГСМ на котельной
Сегодня, 09:58ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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МУП «НТТС» снос склада ГСМ котельной ВМЗ обойдется в три миллиона рублей. Договор на ликвидацию здания уже заключен. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Здание расположено по адресу: улица Максима Горького, 1, строение 8. Стоимость работ составляет 3 138 455 рублей.
На данный момент договор уже действует. Его исполнение начато 7 июля 2020 года. Дата окончания — 31 января 2021 года.
Ранее компания разместила конкурс по поиску подрядчика для выполнения ремонта трубопроводов теплосетей. Общая стоимость контракта составляет три миллиона рублей.
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