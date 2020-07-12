В Свердловской области будет разработана программа развития уральских деревень
Сегодня, 20:41ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о разработке комплексной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населённых пунктов». Оно опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, программа должна быть разработана до конца 2020 года.
Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона поручено создать программу, а также оно определено заказчиком-координатором проекта. Другие министерства имеют статус планируемого заказчика.
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Распоряжение
Фото: Портал официальной правовой информации
Напомним, программа «Уральская деревня» должна быть продумана до 2025 года в рамках стратегии развития агропромышленного комплекса региона.
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