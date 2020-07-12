В Свердловской области будет разработана программа развития уральских деревень

Согласно документу, программа должна быть разработана до конца 2020 года.

Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона поручено создать программу, а также оно определено заказчиком-координатором проекта. Другие министерства имеют статус планируемого заказчика.

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