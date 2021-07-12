Сладкая жажда. Чем живет рынок безалкогольных напитков в России?

Вода является основой жизни человека и его рациона питания. Но, чтобы утолять жажду с удовольствием, мы научились добавлять в нее фрукты, ягоды, травы и сахар. Как обстоят дела на российском рынке сладких безалкогольных напитков? И какие из них предпочитают пить россияне?

Оборот рынка безалкогольных напитков в России оценивается в 140 млрд рублей в год. При этом из года в год показатели прирастают, хоть и незначительно. В 2020 году было продано 7,3 млрд литров сладких напитков. Большая часть из них — это газированная вода. На втором месте — соки, нектары, морсы. Следующими идут квас и холодный чай. При этом доля импортных напитков в России довольно низкая. Из них две трети рынка приходится на продукцию российских дочек двух международных корпораций — ПепсиКо и Кока-Кола. Есть большое доверие, которое сформировалось за последние годы, российского потребителя именно к отечественной безалкогольной продукции. На рынке безалкогольной продукции более 90% российских потребителей выбирает продукцию отечественного производства,сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев. Всего в России около трех тысяч производителей вод и напитков. В основном, это небольшие региональные компании. Например, На рынке Свердловской области среди безалкогольных напитков популярны минеральные воды местного производителя «Тонус» из Екатеринбурга — «Обуховская» и «Шадринская». Также компания производит соки, нектары, фруктовые напитки и квас. По информации компани «Тонус», для производства соков «Для тебя» и «Моя любовь» используется новая высокотехнологичная линия Tetra Pak. Сырье для соков поставляется из России и зарубежья. Консерванты в производстве не применяются. Асептический метод розлива, позволяет сохранить в составе соков ценные витамины и минералы. Также используется кратковременная пастеризация при температуре свыше 90 градусов. Упаковка, ее содержимое и производственная среда проходят стерилизацию. Семислойная упаковка защищает соки и нектары от воздействия света, воздуха и влаги. Всего в Свердловской области в сфере производства безалкогольных напитков работают более 30 компаний. Индекс производства напитков в 2020 году составил 112,1%. Объем производства минеральной воды равен 105%, производство напитков безалкогольных за прошлый год — 122% к соответствующему периоду 2019 года. Присутствие в Свердловской области заводов двух мировых брендов доказывает, что данная отрасль в нашем регионе конкурентна и развивается динамично,заявил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Андрей Князев. По данным международной компании NielsenIQ, которая занимается мониторингом потребительского спроса, самые большие объемы продаж совершились в марте 2020 года, перед началом локдауна, затем началось натуральное падение спроса на продукты. Помимо роста цен на ингредиенты для производства безалкогольных напитков, свердловские производители обеспокоены введением эксперимента по маркировке упакованной воды по типу молочной продукции. Основной риск, который мы сейчас видим, это сроки запуска этого процесса. Мы в своей работе, в диалоге с правительством часто указываем на то, что необходимо разрабатывать комплекс мер, как это было сделано с молочной продукцией, который позволит нам нивелировать эти дополнительные расходы: дополнительные прямые невозвратные субсидии, субсидирование ставок по кредитам, выбор преимущественного нанесения маркировки не на предприятиях, а в типографиях,рассказал президент СОЮЗНАПИТКИ Максим Новиков. Ежегодно каждый россиянин выпивает более 50 литров сладких безалкогольных напитков. При этом это в два раза меньше, чем в Западной Европе и в три раза — чем в Аргентине и США. Однако «сладкая жажда» растет в стране год от года, и с ней в отрасли повышается конкуренция. Все это вкупе, по мнению участников, создает на рынке уникальный коктейль на любой вкус, цвет и кошелек.

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