В топ-10 лучших предприятий включена свердловская «Титановая долина»

В топ-10 лучших предприятий включена свердловская «Титановая долина»
В топ-10 лучших предприятий включена свердловская «Титановая долина»
Сегодня, 13:16ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Свердловская особая экономическая зона «Титановая долина» вошла в десятку лучших предприятий России по итогам работы в 2020 году. Она заняла седьмую строчку среди аналогичных структур страны.

По итогам 2020 года Минэкономразвития РФ составило рейтинг эффективности функционирования особых экономических зон России, в котором седьмое место заняла ОЭЗ «Титановая долина», сообщает пресс-служба «Титановой долины».

Всего в стране функционируют 38 особых экономических зон. Они оценивались по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по 6 расчетным показателям эффективности.

Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, работа органов управления и другие параметры, уточнили в «Титановой долине».

Свердловская ОЭЗ была отмечена такими показателями, как превышение плановых значений по количеству созданных рабочих мест, объем уплаченных резидентами налогов, таможенных сборов и страховых платежей.

В качестве ключевого события 2020 года для ОЭЗ «Титановая долина» Минэкономразвития РФ выделил старт строительства грузовой железнодорожной линии на площадке «Верхняя Салда». Этот проект реализуется в рамках концессионного соглашения между региональным Министерством транспорта и дорожного хозяйства и ОАО «РЖД».

Сводный расчетный показатель эффективности за весь период деятельности ОЭЗ «Титановая долина» составил 84% (и 61% за 2020 год), рассказали в ОЭЗ.

Напомним, особая экономическая зона «Титановая долина», которая находится рядом с Верхней Салдой, нередко заключает многомиллионные контракты на различные услуги — от строительства до уборки территории. Редакция TagilCity.ru изучила закупки ОЭЗ и выяснила, какие из них являются проблемными.

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