В топ-10 лучших предприятий включена свердловская «Титановая долина»

Напомним, особая экономическая зона «Титановая долина», которая находится рядом с Верхней Салдой, нередко заключает многомиллионные контракты на различные услуги — от строительства до уборки территории. Редакция TagilCity.ru изучила закупки ОЭЗ и выяснила, какие из них являются проблемными.