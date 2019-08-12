Депутаты Госдумы планируют ввести фиксированную наценку на лекарства
Сегодня, 09:10ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Госдуме сообщили о намерении установить правила введения фиксированной наценки на лекарства, что позволит аптекам зарабатывать на продаже медикаментов вне зависимости от их начальной стоимости, пишет «Коммерсант».
При введении единой наценки на препараты определенных групп, удастся избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов для получения наибольшей прибыли. Нововведения также намерены обсудить с представителями отрасли.
Ранее сообщалось, что из аптек стали пропадать дешевые препараты, якобы это связано с тем, что россияне стали отдавать предпочтение более дорогим медикаментам.
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