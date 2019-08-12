Депутаты Госдумы планируют ввести фиксированную наценку на лекарства

При введении единой наценки на препараты определенных групп, удастся избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов для получения наибольшей прибыли. Нововведения также намерены обсудить с представителями отрасли.

Ранее сообщалось, что из аптек стали пропадать дешевые препараты, якобы это связано с тем, что россияне стали отдавать предпочтение более дорогим медикаментам.