Средний чек россиян в магазинах в июле достиг минимума почти за год

Специалисты отмечают, что это самое низкое значение индекса с августа 2018 года. Тогда средний чек россиянина составлял 537 рублей. Падение произошло наравне со снижением общего объема повседневных расходов в июле. В качестве причины данного явления эксперты отмечают в первую очередь сезонность.

За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств. По сравнению с июлем прошлого года показатель вырос на 3,6%,отметил президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

Увеличение среднего чека в сравнении с июньскими показателями произошло только Дальневосточном федеральном округе. Там он вырос на 3,5% и составил 650 рублей. Северо-западный округ показал снижение на 3,2% (598 рублей), Урал и Сибирь — на 3,1% (до 559 и 462 рублей соответственно). Приволжский округ показал снижение на 2,3% до 496 рублей, Центральный и Южный округа — на 1%, до 601 и 574 рублей соответственно.

В столице России средний чек вырос на 0,1% (до 707 рублей) за месяц, но показал снижение в годовом выражений на 1,9%. В северной столице России произошла обратная ситуация — чек уменьшился за месяц на 0,9% (до 698 рублей), но вырос на 1,7% к июлю прошлого года.