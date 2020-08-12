Доходы бюджета Свердловской области снизились на 9,8% из-за пандемии

По состоянию на 1 августа поступление налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет составило 119,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы снизились на 12,9 млрд рублей – 9,8%. Снижение связано с замедлением макроэкономических показателей на фоне пандемии коронавируса.
Как рассказала исполняющая обязанности министра финансов Свердловской области Светлана Климук, более 11 млрд рублей предусмотрены на расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий пандемии, в том числе поддержку наиболее пострадавших предприятий.
Напомним, что из федерального бюджета Свердловской области выделили 4,8 млрд рублей в качестве компенсации затрат снижения доходов из-за пандемии. Кроме того, в мае регион получил 5,1 млрд рублей, также в качестве поддержки.