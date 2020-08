Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для ремонта фасада здания МБУ «Центр защиты населения» на улице Кулибина, 64, корпус 2.

Исполнитель должен будет выполнить облицовку стен, окон и дверей, а также обустроить обрешетку и кровлю из профлиста. Общая стоимость работ составляет один миллион рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 19 августа. Ранее мэрия Нижнего Тагила провела конкурс по поиску подрядчика на капитальный ремонт кровли детского сада № 23 на улице Зари, 29. Общая стоимость работ составляет 5,7 миллиона рублей.

