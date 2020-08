В Нижнем Тагиле «Водоканал» отсудил у ТСЖ 1,6 миллиона рублей

ТСЖ «Красноармейская-81» в Нижнем Тагиле обязали выплатить «Водоканалу-НТ» задолженность за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению в размере 1,6 миллиона рублей.

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией образовалась в период с марта 2018 года по февраль 2020 года. Свердловский арбитраж исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с товарищества собственников жилья долг в сумме 1,6 миллиона рублей, а также 29 тысяч рублей госпошлины. Напомним, в июле стало известно, что Роспотребнадзор выявил плохое качество воды, поступаемой в квартиры на Вагонке, Лебяжке и Вые. В отношении «Водоканала-НТ» будут составлены административные протоколы.

