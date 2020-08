В уральской деревне за пять миллионов рублей полностью заменят линии электроснабжения

В Свердловской области за пять миллионов рублей будут заменены полностью линии электроснабжения в деревне Ключи, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

Это стало возможно благодаря строительству новой энергетической магистрали ЛЭП, мощностью в 10 киловатт. В настоящее время идёт реконструкция низковольтного участка, который находится в ненадлежащем для эксплуатации состоянии. Данный участок был проложен незаконно, без согласования со снабжающей компанией. Раньше здесь было садовое товарищество, все линии электропередач строились жильцами самостоятельно, никаких договоров не заключалось. Но теперь СНТ имеет статус полноценного населенного пункта, а мы являемся их снабжающей организацией. Сначала построили высоковольтную лини, соответствующую нормативно-правовым актам, теперь начинаем заключать договоры, сообщил руководитель Каменск-Уральского РКЭС Сергей Ерыкалов. Почти все жители деревни уже оформили сотрудничество с «Облкоммунэнерго» документально. Осталось охватить только 10% жителей. Большая часть жителей подключается на льготных условиях, для такой категории граждан предусмотрена плата за подключения чуть более 500 рублей. Обновление линий электропередач в деревне обойдется компании почти в пять миллионов рублей.

