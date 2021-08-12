Детское питание подоражало в Свердловской области

За неделю в магазинах Среднего Урала выросли цены на детское питание. Некоторые продуктовые товары для малышей подорожали почти на 5%.

Цены за минувшую неделю, по данным Свердловскстата, выросли не только на детское питание, но и на черный чай, мороженую рыбу и лук. Больше всего выросли в цены в Свердловской области на консервы для детского питания. На 4,8% — на фруктовые и ягодные (417 рублей за килограмм), на 4,4% — на овощные (529 рублей за килограмм). Лук подорожал до 34,6 рубля (рост 3,3%), рыба — до 185 рублей за килограмм (3%), чай черный — до 948 рублей (2,9%). При этом снизилась цена на некоторые овощи, которые значительно подорожали в начале лета. Речь идет о моркови и капусте, помидорах и огурцах. Также подешевели конфеты. Напомним, в начале августа 2021 года произошел рост цен на кофе в Свердловской области. Его зафиксировал Росстат. Стоимость кофе во втором квартале текущего года по сравнению с первым выросла почти на 4%. Рост цен на кофе в Свердловской области зафиксировал Росстат

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