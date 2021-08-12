Губернатор Свердловской области посетил в Сысертском районе сельскохозяйственную выставку страны – Всероссийский день поля-2021. На ней представлено современное и передовое оборудование для сельского хозяйства.

В этом году в Свердловскую область доставят более 130 единиц новой сельскохозяйственной техники. Об этом стало известно после переговоров губернатора региона Евгения Куйвашева с АО «Росагролизинг». Новая техника – это залог высоких урожаев и качественной местной продукции на прилавках в магазинах. Областной бюджет выделил на эти цели более 2 млрд рублей. И мы продолжим эту работу. Сегодня я ставлю задачу до 2025 года за счет субсидирования обновить еще 30% технопарка нашего агрокомплекса. А в дальнейшем достичь 100 % замены, отметил глава региона. Отмечается, что сейчас обновление техники происходит за счёт личных средств аграриев с использованием мер государственной поддержки. Благодаря программе «Росагролизинга» российские аграрии смогут улучшать парк техники и приобретать сельхозмашины на лучших условиях. Данный факт позволит проводить все работы вовремя. Евгений Куйвашев: «Селу нужна современная техника» Предприятия и сами заинтересованы в обновлении. И «Росагролизинг» для них – это как хорошая погода для урожая. Мы понимаем, что с таким партнером наши задачи по обновлению парка сельхозтехники будут выполняться быстрее, сообщил Евгений Куйвашев. Глава региона сообщил, что уже более 244 аграриев получили одобрение на приобретение новой техники более чем на 6 миллиардов рублей.

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