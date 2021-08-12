Сергей Буйлов стал президентом Natura Siberica

Новым президентом компании Natura Siberica назначен Сергей Буйлов. Ранее он работал с создателем косметического бренда Андреем Трубниковым, который скончался в начале этого года.

В экспертном сообществе считают, что кадровые перестановки говорят о том, что компания постепенно начинает оправляться от смерти своего основателя, передает lenta.ru. Чтобы стабилизировать ситуацию, общее собрание собственников назначило новым генеральным директором Natura Siberica Дмитрия Ганзера. Тот в свою очередь назначил президентом компании Сергея Буйлова, который в 2017–2018 годах уже работал гендиректором компании. Его пригласил на работу сам Андрей Трубников. Ключевой задачей компании сейчас является выход на стандартный режим работы, отметил Ганзер. По его словам, необходимо стабилизировать ситуацию и отладить бизнес-процессы. Буйлов отметил, что намерен сделать все необходимое, чтобы сохранить компанию. «Впереди у нас с командой большая работа, и сейчас я изучаю состояние дел. Первоочередные задачи — разобраться в происходящем, стабилизировать ситуацию и помочь уникальному коллективу компании пройти через это непростое время», — заявил он. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что компания выйдет из непростой ситуации благодаря решениям профессионального кризисного управленца Ганзера и хорошо знакомого компании президента Буйлова. Глава аналитического департамента Amarkets Артем Деев отметил, что компании было важно найти нового руководителя, потому что за недолгий период можно легко потерять темп и отстать на таком сложном рынке. Также он считает правильным решение о сохранении коллектива компании. «Это должно успокоить людей и дать им возможность нормально работать. Без легитимного управления и стабильной команды Natura Siberica очень быстро станет терять бизнес», — подчеркнул эксперт.

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