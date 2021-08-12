Туризм и супермаркеты наращивают онлайн-продажи в Свердловской области

Туризм и супермаркеты наращивают онлайн-продажи в Свердловской области
Туризм и супермаркеты наращивают онлайн-продажи в Свердловской области
Вчера, 16:03ЭкономикаФото: pixabay.com
МТС Банк изучил, как изменились онлайн-траты жителей Среднего Урала во 2 квартале 2021 года и сделал вывод, что супермаркеты, туристические организации и сервисы знакомств наращивают онлайн-продажи, а обувь стала более востребованной в офлайн.

На основе анализа собственных данных аналитики МТС Банка выделили 5 популярных категорий, которыми покупатели активно пользуются в сети интернет. В топ-5 вошли туристические агентства, аптеки, доставка товаров из супермаркетов и мебельных магазинов, а также сервисы знакомств. Все они плотно укрепились в онлайне.

По данным специалистов, во втором квартале 2021 года по сравнению с первым значительно снизились онлайн-продажи в магазинах одежды (средний чек — 1450 рублей). В торговых точках, где торгуют обувью, они упали почти на четверть — на 23% (средний чек 4900 рублей).

Самый большой рост по количеству транзакций в онлайне — в 8,4 раза — показали туристические агентства.

В 4,1 раза увеличился спрос на онлайн-покупки в супермаркетах, многие из которых продвигают свои товары через сайты и мобильные приложения, создавая также специальные сервисы для доставки. На третьем месте рейтинга МТС Банка оказались сервисы знакомств — увеличение в 3,9 раза. На последних строчках аптеки — в 3,3 раза, покупка мебели — в 2,7 раза.

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