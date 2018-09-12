Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Фабрика в Екатеринбурге выплатила 4,1 млн рублей долгов по зарплате
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
3 16 1024x685

Фабрика в Екатеринбурге выплатила 4,1 млн рублей долгов по зарплате

Сегодня, 00:40Экономика
Читайте
также
Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле
Гостеприимный регион: Свердловская область в сфере гостиничного бизнеса в 2018 году
Уголовного дела не будет: книга тагильчанки о ЛГБТ-подростках признана безопасной