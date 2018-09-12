Фабрика в Екатеринбурге выплатила 4,1 млн рублей долгов по зарплате

На протяжении более 2 лет сотрудники «Уральской картографической фабрики» не могли получить заработную плату, после того, как в 2016 году предприятие было признано банкротом по решению Арбитражного суда. Сумма задолженности составила свыше 5 млн рублей. Работники решили добиваться восстановления трудовых прав через прокуратуру.

Ведомство внесло руководителю предприятия представление с требованием погашения задолженности, возбудило административное и уголовное дела. В результате этих мер с конца августа по сентябрь 2018 года предприятие погасило задолженность по зарплате и выплатило компенсации в связи с сокращением работников на общую сумму 4,1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.