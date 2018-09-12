Хирургический корпус Демидовской ГБ в Нижнем Тагиле будет отремонтирован за 453 тыс.
Сегодня, 10:38ЭкономикаЮлия Суворова
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В Нижнем Тагиле будет отремонтирован хирургический корпус Демидовской ГБ по адресу ул. Горошникова, 37. На это выделено 453 тысячи рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
На сайте госзакупок ГБУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница» Нижнего Тагила разместило открытый аукцион по поиску подрядчика для выполнения ремонтных работ в хирургическом корпусе. На ремонтные работы планируется потратить 453 тысячи рублей.
Согласно данным техзадания, подрядчик должен демонтировать дверные коробки, провести разбор полов, установить пандус с металлическим ограждением, противопожарные металлические двери, покрыть плиткой полы.
Также подрядчик должен благоустроить прилегающую территорию, заменить канализационные люки, уплотнить грунт и завезти щебень из природного камня.
Прием заявок завершится 19 сентября, подрядчик будет определен 24 сентября 2018 года.
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