Хирургический корпус Демидовской ГБ в Нижнем Тагиле будет отремонтирован за 453 тыс.

На сайте госзакупок ГБУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница» Нижнего Тагила разместило открытый аукцион по поиску подрядчика для выполнения ремонтных работ в хирургическом корпусе. На ремонтные работы планируется потратить 453 тысячи рублей.