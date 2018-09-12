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Хирургический корпус Демидовской ГБ в Нижнем Тагиле будет отремонтирован за 453 тыс.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хирургический корпус Демидовской ГБ в Нижнем Тагиле будет отремонтирован за 453 тыс.

Сегодня, 10:38ЭкономикаЮлия Суворова
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