Новая пожарно-охранная сигнализация появится в ГБУЗ ВФД Нижнего Тагила

ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Нижний Тагил», расположенное по адресу ул. Ленина, 23/Красноармейская, 40, разместило на сайте госзакупок открытый аукцион по поиску подрядчика на ремонт пожарно-охранной сигнализации. Заплатить за работы организация готова 445 тысяч рублей.