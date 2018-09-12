Новая пожарно-охранная сигнализация появится в ГБУЗ ВФД Нижнего Тагила
Сегодня, 10:30ЭкономикаЮлия Суворова
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В Нижнем Тагиле будет проведен ремонт пожарно-охранной сигнализации во врачебно-физкультурном диспансере. На это выделено 445 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Нижний Тагил», расположенное по адресу ул. Ленина, 23/Красноармейская, 40, разместило на сайте госзакупок открытый аукцион по поиску подрядчика на ремонт пожарно-охранной сигнализации. Заплатить за работы организация готова 445 тысяч рублей.
Согласно техзаданию, подрядчик должен произвести демонтаж и монтаж пожарно-охранного оборудования. В том числе, установить пожарную сигнализацию с извещателями (световыми и звуковыми), шкаф-пульт с управлением, проложить кабели и силовые электрические провода, установить автоматические извещатели охранной сигнализации.
Прием заявок от участников завершится 21 сентября, итоги аукциона станут известны 27 сентября.
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