Муниципальный долг Нижнего Тагила снижен на 261 миллион рублей
Сегодня, 13:44ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнетагильской городской думе профильные комиссии обсудили показатели исполнения бюджета муниципалитета в первом полугодии 2019 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
В настоящий момент муниципальный долг снижен на 261 миллион рублей. В целом за шесть месяцев бюджет исполнен на 48%.
Напомним, ранее заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, сообщил, что в настоящее время ведутся согласования с региональным министерством финансов об объёмах областных субсидий на выравнивание обеспеченности бюджета на следующий год.
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