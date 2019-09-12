Муниципальный долг Нижнего Тагила снижен на 261 миллион рублей

В настоящий момент муниципальный долг снижен на 261 миллион рублей. В целом за шесть месяцев бюджет исполнен на 48%.

Напомним, ранее заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, сообщил, что в настоящее время ведутся согласования с региональным министерством финансов об объёмах областных субсидий на выравнивание обеспеченности бюджета на следующий год.