В Нижнем Тагиле началась продажа имущества обанкротившегося «Тагилбанка»

На продажу выставлены 53 лота, в том числе 10-этажный головной офис банка на улице Ломоносова, 2а. Начальная цена здания 304,8 миллиона рублей. Общая площадь офисов в здании составляет 8,6 тысячи квадратных метров, также покупателей получит земельный участок площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Торги будут открыты 14 октября.

Помимо этого, на реализацию выставлены офисная мебель, банковское оборудование, автомобили и логотип «Тагилбанка», он оценен в 48,5 тысячи рублей.