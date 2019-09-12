В Нижнем Тагиле началась продажа имущества обанкротившегося «Тагилбанка»
Сегодня, 09:55ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
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11 сентября на сайте реестра сведений о банкротстве появилась информация о продаже имущества «Тагилбанка».
Сюжеты: Нижний Тагил
На продажу выставлены 53 лота, в том числе 10-этажный головной офис банка на улице Ломоносова, 2а. Начальная цена здания 304,8 миллиона рублей. Общая площадь офисов в здании составляет 8,6 тысячи квадратных метров, также покупателей получит земельный участок площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Торги будут открыты 14 октября.
Помимо этого, на реализацию выставлены офисная мебель, банковское оборудование, автомобили и логотип «Тагилбанка», он оценен в 48,5 тысячи рублей.
Напомним, банк в июле 2018 года лишился лицензии. «Тагилбанк» был основан 25 ноября 1991 года. Одним из акционеров являлся друг экс-губернатора региона Эдуарда Росселя — Алексей Чеканов.
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