На выплаты свердловскими безработным выделят почти полтора миллиарда рублей

На выплаты свердловскими безработным выделят почти полтора миллиарда рублей

Сегодня, 20:11ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Михаил Мишустин распорядился о выделении ещё 35 миллиардов рублей на пособия по безработице. Свердловской области достанется 1.4 миллиарда. Документ опубликован на сайте правительства.

Правительство уже выделяло почти 110 миллиардов рублей на выплаты безработным, но они израсходованы на 83%. Чтобы избежать возможный дефицит бюджета на выплаты, было принято решение о выделении дополнительных средств.

Контролировать движение денежных средств поручено Роструду. Отчет должен быть предоставлен до начала февраля 2021 года.

Напомним, по распоряжению Мишустина Свердловская область получит из бюджета средства на расселение из ветхого жилья. Всего регионам выделено 50 миллиардов рублей, точную сумму по Свердловской области не уточняют.

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