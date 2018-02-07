2,7 млн выделено на ремонт крыши детского сада на ул. Гвардейская в Нижнем Тагиле

В детском саду «Солнечный круг», расположенном в Нижнем Тагиле на ул. Гвардейская, 61, ожидается капитальный ремонт кровли. На работы выделено 2,7 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Информация о поиске подрядчика размещена на официальном сайте госзакупок. Исполнитель будет определен путем электронных торгов.

Согласно техзаданию, подрядчик должен разобрать старую крышу из асбестоцементных листов, снять утеплитель, разобрать деревянные элементы конструкций, убрать старые трубопроводные трубы и вентиляцию. Затем исполнитель обязуется выполнить установку кровли из металлочерепицы, обработать деревянные конструкции антисептиками и огнебиозащитными материалами, покрыть крышу утеплителем и теплоизоляционными панелями. А также подрядчик должен проложить трубы коммуникаций, установить слуховые окна, вентиляционную систему и водостоки.