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2,7 млн выделено на ремонт крыши детского сада на ул. Гвардейская в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2,7 млн выделено на ремонт крыши детского сада на ул. Гвардейская в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:49ЭкономикаЮлия Суворова
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