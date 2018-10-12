Долги по зарплате в Свердловской области выросли за октябрь на 6 млн рублей

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За октябрь 2018 года количество задолженностей по зарплате увеличилось на 19, 4% на Среднем Урале.
По данным Свердловскстата, в Свердловской области увеличилась задолженность по зарплате за октябрь на 6 млн рублей или на 19,4%. По сравнению с октябрем 2017 года сумма стала больше втрое.
На 1 октября в регионе не выплачено 37,1 млн рублей. Данные не относятся к организациям малого и среднего бизнеса.
Среди должников две автошколы, компания, осуществляющая автобусные перевозки, производитель электродвигателей и предприятие по ремонту электронного и оптического оборудования, пишет Znak.com.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей