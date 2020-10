Индексацию пенсий работающим пенсионерам оценили в 200 миллиардов рублей

На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется около 200 миллиардов рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР, пишут «Известия».

По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, в обосновании к уже имеющимся законопроектам указывается цифра в 184 миллиарда рублей. Однако она требует уточнения. При возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы составят ближе к 200 миллиардам в год,заявил Антон Табах. Эксперты считают, что частично компенсировать расходы можно будет за счет финансового эффекта, который удалось получить за счет повышения пенсионного возраста. Так, по оценке Национального рейтингового агентства (НРА), уже в прошлом году бюджет «сэкономил» около 21,5 миллиарда рублей. Во вторник 6 октября президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации. Напомним, для работающих пенсионеров индексация не осуществляется с 2016 года. такое решение было принято из-за дефицита ПФР, который компенсируется за счет трансфертов из федерального бюджета.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter