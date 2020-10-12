Индексацию пенсий работающим пенсионерам оценили в 200 миллиардов рублей

При возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы составят ближе к 200 миллиардам в год,заявил Антон Табах.