В Свердловской области годовая инфляция снова достигла максимального уровня

В Свердловской области в сентябре годовая инфляция достигла 3,1%, сообщает Свердловскстат.

Это самый высокий уровень за прошедшие девять месяцев этого года. В 2020 году такой уровень инфляции зафиксирован не впервые, такой же уровень был зарегистрирован в апреле. Потом показатель начал снижаться, в июне он составил 2,7%. С июля инфляция снова стала расти. По данным статистики, за год наиболее заметно выросли цены на продукты — 4,5%, непродовольственные товары подорожали на 3,3%, услуги — на 1,4%. В сентябре рост цен был зарегистрирован только на непродовольственные товары — 0,7%, продукты подешевели на 0,1%, стоимость услуг тоже снизилась на 0,5%. Напомним, ранее Свердловскстат сообщил, что за последние пять лет жители Среднего Урала стали есть больше основных продуктов питания. Свердловскстат: Жители Урала стали больше есть

