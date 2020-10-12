В Свердловской области годовая инфляция снова достигла максимального уровня

В Свердловской области годовая инфляция снова достигла максимального уровня

Сегодня, 12:37ЭкономикаPhoto: pixabay.com
В Свердловской области в сентябре годовая инфляция достигла 3,1%, сообщает Свердловскстат.

Это самый высокий уровень за прошедшие девять месяцев этого года.

В 2020 году такой уровень инфляции зафиксирован не впервые, такой же уровень был зарегистрирован в апреле. Потом показатель начал снижаться, в июне он составил 2,7%. С июля инфляция снова стала расти.

По данным статистики, за год наиболее заметно выросли цены на продукты — 4,5%, непродовольственные товары подорожали на 3,3%, услуги — на 1,4%.

В сентябре рост цен был зарегистрирован только на непродовольственные товары — 0,7%, продукты подешевели на 0,1%, стоимость услуг тоже снизилась на 0,5%.

Напомним, ранее Свердловскстат сообщил, что за последние пять лет жители Среднего Урала стали есть больше основных продуктов питания.

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