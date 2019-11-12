«Комбинат питания Конкорд» Евгения Пригожина перешел в руки депутата ЛДПР

100% акций предприятия перешли «Корпорации развития», принадлежащей учредительнице благотворительного фонда в Томске Екатерине Росликовой. Последняя, по данным издания «Новое время», является депутатом томского отделения ЛДПР и помощницей депутата от партии в ЗакСо региона. Кроме того, издание пишет, что Росликова некоторое время назад устроилась на должность юриста в компании «Мегалайн». Фирма с таким же названием входит в империю Пригожина.