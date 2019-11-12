«Комбинат питания Конкорд» Евгения Пригожина перешел в руки депутата ЛДПР
Сегодня, 15:45ЭкономикаФото: Скриншот видео "Радио Свобода"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подконтрольная бизнесмену Евгению Пригожину компания «Комбинат питания Конкорд» перешла в руки нового владельца, сообщает РБК.
100% акций предприятия перешли «Корпорации развития», принадлежащей учредительнице благотворительного фонда в Томске Екатерине Росликовой. Последняя, по данным издания «Новое время», является депутатом томского отделения ЛДПР и помощницей депутата от партии в ЗакСо региона. Кроме того, издание пишет, что Росликова некоторое время назад устроилась на должность юриста в компании «Мегалайн». Фирма с таким же названием входит в империю Пригожина.
На другой день после перехода «Конкорда» другому владельцу Мещанский суд Москвы обязал организацию выплатить компенсации родителям детей, переболевших дизентерией в образовательных учреждениях, где фирма организовывала питание.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей