Строительные компании Ротенберга не получат прибыли от возведения Крымского моста

По словам Власова, возведение моста принесёт «Мостотресту» нулевую прибыль, а «Стройгазмонтаж» возможно останется в минусе.

Сам Ротенберг заявлял три года назад в интервью для «Коммерсанта», что принял участие в строительстве моста не ради заработка, а чтобы внести «вклад в развитие страны».