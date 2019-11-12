Строительные компании Ротенберга не получат прибыли от возведения Крымского моста
Сегодня, 16:22ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
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Компании «Мостотрест», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, и «Стройгазмонтаж», которую бизнесмен продал структуре Газпрома, не получат финансовой прибыли от строительства моста через Керченский пролив, рассказал Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
По словам Власова, возведение моста принесёт «Мостотресту» нулевую прибыль, а «Стройгазмонтаж» возможно останется в минусе.
Сам Ротенберг заявлял три года назад в интервью для «Коммерсанта», что принял участие в строительстве моста не ради заработка, а чтобы внести «вклад в развитие страны».
Напомним, строительство автодорожной части моста через Керченский пролив завершилось 15 мая 2018 года, что на шесть месяцев раньше заявленного срока. Общая стоимость возведения объекта оценивалась в 228 млрд рублей. Железнодорожную часть моста планируют открыть в декабре текущего года.
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