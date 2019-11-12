«Титановая долина» получит 16 миллиардов рублей от четырех новых резидентов
Экспертный совет ОЭЗ «Титановая долина» утвердил проекты четырех новых резидентов. Ожидается, что общая сума их инвестиций составит 16 миллиардов рублей, сообщает правительство Свердловской области.
По словам председателя экспертного совета ОЭЗ Алексея Орлова, «Титановая долина» вышла на производственный этап. На каждой из двух площадок — «Уктус» и Салда» — буду реализованы по два проекта. Появятся порядка 700 рабочих мест.
Среди одобренных экспертным советом проектов — создание металлургического производства на основе инновационной технологии по производству железа прямого восстановления в виде гранулированного чугуна. Завод появится на площадке в Верхней Салде.
ООО «Ойл Энерджи Экспорт» разместится на площадке «Уктус», сумма инвестиций предприятия составит 600 миллионов рублей и будет направлена на производство оборудования для строительства нефтяных и газовых скважин. Там же завод «Горняк» запустит производство оборудования для металлургии.
Напомним, «Титановая долина» расширила границы свободной таможенной зоны. Временный пункт организован на территории участка якорного резидента — «Уральского завода гражданской авиации». Ранее пост находился только в Верхней Салде.