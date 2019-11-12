«Титановая долина» получит 16 миллиардов рублей от четырех новых резидентов

По словам председателя экспертного совета ОЭЗ Алексея Орлова, «Титановая долина» вышла на производственный этап. На каждой из двух площадок — «Уктус» и Салда» — буду реализованы по два проекта. Появятся порядка 700 рабочих мест.

Среди одобренных экспертным советом проектов — создание металлургического производства на основе инновационной технологии по производству железа прямого восстановления в виде гранулированного чугуна. Завод появится на площадке в Верхней Салде.

ООО «Ойл Энерджи Экспорт» разместится на площадке «Уктус», сумма инвестиций предприятия составит 600 миллионов рублей и будет направлена на производство оборудования для строительства нефтяных и газовых скважин. Там же завод «Горняк» запустит производство оборудования для металлургии.