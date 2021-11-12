В краже воды на 26,4 млн обвиняется гендиректор уральского предприятия ЖКХ

В краже воды на 26,4 млн обвиняется гендиректор уральского предприятия ЖКХ
В краже воды на 26,4 млн обвиняется гендиректор уральского предприятия ЖКХ
Сегодня, 12:38ЭкономикаФото: 1MI
В краже воды на 26,4 миллиона рублей обвиняется генеральный директор предприятия ЖКХ ООО «Региональные коммунальные системы». Дело уже передано в суд.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, руководитель заведомо не собирался исполнять обязательства по договору холодного водоснабжения и похитил холодную воду объемом свыше 2,6 миллиона кубических метров.

Следствием установлено, что в октябре 2015 года компания заключила с администрацией Нижней Туры концессионное соглашение в отношении нескольких объектов и стало гарантированным поставщиком ресурсом. В том же месяце предприятие заключило с крупным предприятием договор холодного водоснабжения.

В результате с октября 2015 по октябрь 2016 года обвиняемый получил оплату от абонентов, но предприятию средства не перечислял.

Материалы по теме:
жкхсудуголовное делоНижняя Тура
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы