Отдыхать пойдёшь зимой: в Нижнем Тагиле работникам ВГОКа предложили взять неоплачиваемый отпуск

Это решение вызвано сложным экономическим состоянием комбината. Челябинский металлургический комбинат, покупающий продукцию ВГОКа, не может оплатить накопившийся долг. Ещё сильнее по ВГОКу ударило падение цен на выпускаемую продукцию. За последние три года она подешевела в три раза. Есть серьёзные опасения, что падение продолжится в 2016 году.

В силу этих причин сотрудникам предложили добровольно уйти в неоплачиваемый отпуск. На данный момент никого специально к этому не принуждают. Срок отпуска сотрудник определяет вместе со своим руководителем. Этой мерой администрация предприятия надеется сохранить фонд заработной платы, а также материалы и электроэнергию. Пока серьезных задержек по выплате заработной платы нет.

На предприятии работает около 5000 человек. Комбинат не сообщил, сколько из них решило воспользоваться «подвернувшейся» возможностью и отправилось в отпуск в декабре.