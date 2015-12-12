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Отдыхать пойдёшь зимой: в Нижнем Тагиле работникам ВГОКа предложили взять неоплачиваемый отпуск
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отдыхать пойдёшь зимой: в Нижнем Тагиле работникам ВГОКа предложили взять неоплачиваемый отпуск

12 декабря 2015, 11:20ЭкономикаДенис Таратонов
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