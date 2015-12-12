Отказ от российского экспорта лишит работы сотни тысяч украинцев
Вступление в силу с 1 января 2016 года всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС будет означать прекращение действующего до сих пор облегченного режима торговли между Украиной и Россией. И об этом Москва предупреждала Виктора Януковича и его тогдашних европейских партнеров еще в 2014 году. Потому так странно сегодня звучат угрозы украинских политиков оспорить в международных судах потерю российского рынка. Несмотря на все бравурные рассказы о «диверсификации экспорта», им есть чего бояться.
На этой неделе безрезультатно завершились трехсторонние переговоры Россия - Украина - ЕС, на которых наша страна предлагала ввести переходный торговый режим с Украиной до 2025 года. Поэтому постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов вчера констатировал, что это «вынудит Россию отменить для Киева преференциальный режим в торговле». В ответ премьер Арсений Яценюк уже обещает оспаривать в ВТО и всех доступных органах действия России. Заметим, это тот самый Яценюк, который еще в августе называл «позитивной тенденцией» уменьшение в четыре раза экспорта сельхозпродукции в Россию (до 125 миллионов евро) и был инициатором введения Киевом антироссийских санкций. Говорить о логике тут не приходится.
750 тысяч украинцев останутся без работы после введения зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
Как новый режим торговли скажется на украинских производителях, предсказать несложно: под удар попадет кондитерская, мясо-молочная, хлебобулочная, винно-водочная промышленность, то есть производители товаров с относительно высокой добавленной стоимостью. Ударит фактическое закрытие рынков и по «сырьевикам»: например, в 2015 году благодаря внезапно возникшей конъюнктуре в Россию из Украины поставлено почти в двадцать раз больше свинины и животных жиров, чем в прошлые периоды. Но с 1 января 2016 года украинское сало, не выдерживающее норм фитосанитарного контроля, станет в России изгоем. То же касается и украинского молока, которое продается только в Россию и Белоруссию и не имеет шансов попасть в Европу даже в условиях «всеобъемлющей свободной торговли» - не проходит по стандартам. К слову, в Минске на днях также указали Киеву на скорое прекращение преференций в торговле.
Избыток продукции всегда приводит к снижению цен на внутреннем рынке, но после снижения цен обычно идет резкий рост. Многие производители обанкротятся, предложение уменьшается, а цены возрастают так описывает то, что случится после первого января, бывший сотрудник Института мировой экономики академии наук Украины Всеволод Степанюк.
По оценкам ученого, введение эмбарго оставит без работы около 750 тысяч человек, а вместе со «смежниками» и членами семей нищета грозит минимум 2 миллионам украинцев. И это только в сельскохозяйственной и пищевой отрасли, не говоря о машиностроении, которое уже фактически находится в стадии ликвидации. Отдельные производители, например, известные водочные и пивные бренды, еще летом поняли, чем грозит их бизнесу потеря России, и заранее открыли свои российские представительства и заводы. Благо, пример перед глазами - кондитерская фабрика в Липецке, принадлежащая Петру Порошенко, уже платит налоги в российский бюджет и создает здесь трудовые места.