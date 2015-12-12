Отказ от российского экспорта лишит работы сотни тысяч украинцев

На этой неделе безрезультатно завершились трехсторонние переговоры Россия - Украина - ЕС, на которых наша страна предлагала ввести переходный торговый режим с Украиной до 2025 года. Поэтому постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов вчера констатировал, что это «вынудит Россию отменить для Киева преференциальный режим в торговле». В ответ премьер Арсений Яценюк уже обещает оспаривать в ВТО и всех доступных органах действия России. Заметим, это тот самый Яценюк, который еще в августе называл «позитивной тенденцией» уменьшение в четыре раза экспорта сельхозпродукции в Россию (до 125 миллионов евро) и был инициатором введения Киевом антироссийских санкций. Говорить о логике тут не приходится.

750 тысяч украинцев останутся без работы после введения зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как новый режим торговли скажется на украинских производителях, предсказать несложно: под удар попадет кондитерская, мясо-молочная, хлебобулочная, винно-водочная промышленность, то есть производители товаров с относительно высокой добавленной стоимостью. Ударит фактическое закрытие рынков и по «сырьевикам»: например, в 2015 году благодаря внезапно возникшей конъюнктуре в Россию из Украины поставлено почти в двадцать раз больше свинины и животных жиров, чем в прошлые периоды. Но с 1 января 2016 года украинское сало, не выдерживающее норм фитосанитарного контроля, станет в России изгоем. То же касается и украинского молока, которое продается только в Россию и Белоруссию и не имеет шансов попасть в Европу даже в условиях «всеобъемлющей свободной торговли» - не проходит по стандартам. К слову, в Минске на днях также указали Киеву на скорое прекращение преференций в торговле.

Избыток продукции всегда приводит к снижению цен на внутреннем рынке, но после снижения цен обычно идет резкий рост. Многие производители обанкротятся, предложение уменьшается, а цены возрастают так описывает то, что случится после первого января, бывший сотрудник Института мировой экономики академии наук Украины Всеволод Степанюк.