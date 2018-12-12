11 млн рублей задолжал нижнетагильский ВГОК кушвинскому «Теплосервису»

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от МУП «Теплосервис» с просьбой взыскать в нижнетагильского предприятия 11 млн рублей основного долга, а также неустойку в размере 279 тысяч рублей. ВГОК в ответе на исковое заявление попросил суд не удовлетворять требования второй стороны.

В судебном заседании установлено, что в 2017 году между ОАО ВГОК и МУП «Теплосервис» был заключен договор о подаче теплоснабжения. По договору кушвинское предприятие должно было снабжать теплоносителем объекты ВГОКа. Однако нижнетагильское предприятие, являясь потребителем энергии и получая ее в оговоренном объеме, оплату за услугу не производило.

Истец свои обязательства исполнил надлежащим образом, поставив в период с января 2018 по февраль 2018 абоненту коммунальных ресурсов теплоэнергию в полном объеме.

По окончании работ ресурсоснабжающая организация направила в адрес потребителя счет-фактуру, но оплата произведена не была. В ходе судебного разбирательства истец изъявил желание отказаться от исковых требований по сумме основного долга, попросив взыскать только неустойку в размере 1 млн рублей и сопутствующие расходы.

Частичный отказ от исковых требований, заявленный по настоящему делу, заявлен уполномоченным лицом, не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону,сообщается в постановлении суда.

Таким образом, суд постановил взыскать с ОАО ВГОК 1 млн неустойки и возмещение расходов по уплате государственной пошлины, расходов, понесенных при подаче иска, в сумме 23 тысячи рублей.