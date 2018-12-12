11 млн рублей задолжал нижнетагильский ВГОК кушвинскому «Теплосервису»
МУП «Теплосервис» Кушвинского ГО в судебном порядке взыскал с ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 1,3 млн рублей. При этом отказавшись от долга в размере 11 млн рублей.
В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от МУП «Теплосервис» с просьбой взыскать в нижнетагильского предприятия 11 млн рублей основного долга, а также неустойку в размере 279 тысяч рублей. ВГОК в ответе на исковое заявление попросил суд не удовлетворять требования второй стороны.
В судебном заседании установлено, что в 2017 году между ОАО ВГОК и МУП «Теплосервис» был заключен договор о подаче теплоснабжения. По договору кушвинское предприятие должно было снабжать теплоносителем объекты ВГОКа. Однако нижнетагильское предприятие, являясь потребителем энергии и получая ее в оговоренном объеме, оплату за услугу не производило.
Истец свои обязательства исполнил надлежащим образом, поставив в период с января 2018 по февраль 2018 абоненту коммунальных ресурсов теплоэнергию в полном объеме.
По окончании работ ресурсоснабжающая организация направила в адрес потребителя счет-фактуру, но оплата произведена не была. В ходе судебного разбирательства истец изъявил желание отказаться от исковых требований по сумме основного долга, попросив взыскать только неустойку в размере 1 млн рублей и сопутствующие расходы.
Частичный отказ от исковых требований, заявленный по настоящему делу, заявлен уполномоченным лицом, не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону,сообщается в постановлении суда.
Таким образом, суд постановил взыскать с ОАО ВГОК 1 млн неустойки и возмещение расходов по уплате государственной пошлины, расходов, понесенных при подаче иска, в сумме 23 тысячи рублей.
Причина отказа МУП «Теплосервис» от исковых требований неизвестна, организация руководствовалась ч. 2 ст. 49 Арбитражно-процессуального кодекса РФ. Добавим, что чистая прибыль МУП «Теплосервис» находится в отрицательных значениях, так, в 2017 году она составила -3 млн рублей. В настоящий момент в арбитражных производствах находятся еще 6 исков с участием МУПа, во всех организация является ответчиком, общая сумма исков составляет более 9 млн рублей.
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