5 млн рублей потратит екатеринбургское «Облкоммунэнерго» на ремонт авто и спецтехники
АО «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге потратит 5 млн рублей на обслуживание транспортных средств.
Екатеринбургское «Облкоммунэнерго» ищет подрядчика на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств предприятия, АО готово заплатить 5 млн рублей.
Согласно условиям контракта, исполнитель должен ремонтировать автомобили в Алапаевске, Арамиле, Артемовском, Артинском, Алапаевском и Баранчинском районах. А также в Богдановиче, Верх-Нейвинске, Верхнем Тагиле, Екатеринбурге, Ирбите, Камышлове, Карпинске, Кировграде, Кушве, Красноуфимске, Нижней Салде, Новоуральске, Первоуальске, Полевском, Пышминском ГО, Староуткинске, Сысерти и Талице.
Среди машин, подлежащих ремонту, значатся ГАЗели, УАЗы, «Лады» разных моделей, а также иномарки – «Рено», «Шевроле», «Ниссан», «Тойота». Также ремонтировать нужно будет автоэвакуаторы, КаМАЗы и спецтехнику.
Подрядчик должен проводить техосмотры машин с выдачей диагностической карты, а также контрольно-диагностические, регулировочные, разборочно-сборочные, слесарно-механические, электромонтажные работы.
Результаты определения исполнителя станут известны 29 декабря 2018 года.
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