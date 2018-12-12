5 млн рублей потратит екатеринбургское «Облкоммунэнерго» на ремонт авто и спецтехники

Екатеринбургское «Облкоммунэнерго» ищет подрядчика на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств предприятия, АО готово заплатить 5 млн рублей.

Согласно условиям контракта, исполнитель должен ремонтировать автомобили в Алапаевске, Арамиле, Артемовском, Артинском, Алапаевском и Баранчинском районах. А также в Богдановиче, Верх-Нейвинске, Верхнем Тагиле, Екатеринбурге, Ирбите, Камышлове, Карпинске, Кировграде, Кушве, Красноуфимске, Нижней Салде, Новоуральске, Первоуальске, Полевском, Пышминском ГО, Староуткинске, Сысерти и Талице.

Среди машин, подлежащих ремонту, значатся ГАЗели, УАЗы, «Лады» разных моделей, а также иномарки – «Рено», «Шевроле», «Ниссан», «Тойота». Также ремонтировать нужно будет автоэвакуаторы, КаМАЗы и спецтехнику.

Подрядчик должен проводить техосмотры машин с выдачей диагностической карты, а также контрольно-диагностические, регулировочные, разборочно-сборочные, слесарно-механические, электромонтажные работы.