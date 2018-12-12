Повышение МРОТ на 117 рублей ожидается в России с нового года
Сегодня, 14:19ЭкономикаФото: pixabay.com
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МРОТ в России с января 2017 года составит 117 рублей.
Госдума приняла закон о повышении МРОТ с января 2019 года. Он поднимется на 117 рублей и в среднем по стране составит 11 280 рублей, что равняется прожиточному минимуму трудоспособных граждан в 2018 году.
Как сообщают РИА «Новости», МРОТ впервые был уравнен с прожиточным минимумом в текущем году. Дополнительно на это было выделено 20 млрд рублей.
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