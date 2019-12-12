Свердловская область получит 57 миллионов рублей на поощрение муниципальных властей
Сегодня, 12:59ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Правительство России выделило пять миллиардов рублей на поощрение муниципальных и региональных управленческих программ, следует из пояснительной записки, опубликованной на сайте кабмина.
Свердловская область получит финансирование в размере 56 миллионов рублей. Средства направлены на поощрение управленческих команд, показавших лучшие результаты по итогам 2019 года. Минимальный трансфер для муниципалитетов — 20 миллионов рублей. Такую сумму получат субъекты, где в этом году сменился глава. Для остальных субъектов размер трансферов — не менее 40 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Свердловская область получит дополнительно миллиард рублей за эффективную работу губернатора.
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