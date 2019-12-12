Свердловская область получит 57 миллионов рублей на поощрение муниципальных властей

Свердловская область получит финансирование в размере 56 миллионов рублей. Средства направлены на поощрение управленческих команд, показавших лучшие результаты по итогам 2019 года. Минимальный трансфер для муниципалитетов — 20 миллионов рублей. Такую сумму получат субъекты, где в этом году сменился глава. Для остальных субъектов размер трансферов — не менее 40 миллионов рублей.