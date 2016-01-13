Федеральная антимонопольная служба запретила рекламу фитнес-клуба Нижнего Тагила

Оказалось, что чудес не бывает. Фитнес-центр не смог доказать, что имеет право называть свой антицеллюлитный тренажёр «единственным во всей области» и «средством №1 для похудения и избавления от целлюлита».

Так что рекламу с эфира пришлось снять. А тагильчанкам, мечтающим об идеальной фигуре придётся оставить мечты о чуде и вернуться к диетам и физическим нагрузкам.

Тагильчане, если вы не ждёте чуда и готовы работать над своим телом, а может просто хотите сбросить после праздников пару лишних килограммов – фитнес-центры Нижнего Тагила к вашим услугам!