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Инфляция в России в 2015 году составила 12,9%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инфляция в России в 2015 году составила 12,9%

13 января 2016, 10:15ЭкономикаMaurice
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