Инфляция в России в 2015 году составила 12,9%

Как сообщал «Ъ», в декабре 2015 года среднесрочные инфляционные и девальвационные ожидания граждан усилились, а среди причин их увеличения появилась «политическая составляющая». Об этом свидетельствуют последние измерения Банка России. Хотя в Минэкономики настаивают на рекордном росте нормы сбережения, опросы ЦБ свидетельствуют: доля респондентов, которые тратят все доходы на текущие нужды, увеличилась — с 46% в 2014 году до 50% в 2015 году.