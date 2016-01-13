Инфляция в России в 2015 году составила 12,9%
13 января 2016, 10:15ЭкономикаMaurice
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Согласно окончательным данным Росстата, индекс потребительских цен в России в декабре 2015 года вырос на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу и на 12,9% — к аналогичному периоду предыдущего года.
За январь–декабрь 2015 года инфляция составила 15,5% к январю–декабрю 2014 года.
Как сообщал «Ъ», в декабре 2015 года среднесрочные инфляционные и девальвационные ожидания граждан усилились, а среди причин их увеличения появилась «политическая составляющая». Об этом свидетельствуют последние измерения Банка России. Хотя в Минэкономики настаивают на рекордном росте нормы сбережения, опросы ЦБ свидетельствуют: доля респондентов, которые тратят все доходы на текущие нужды, увеличилась — с 46% в 2014 году до 50% в 2015 году.
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