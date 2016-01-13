На Среднем Урале прибавилось 10 000 должников

В 2015 году в УФССП по Свердловской области находилось на исполнении порядка 119,5 тысячи производств о взыскании кредиторской задолженности - это на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Общая сумма взысканий выросла почти в 2 раза - до 73 миллиардов рублей.

Как сообщила «Уралинформбюро» заместитель главного судебного пристава Среднего Урала Елена Сидорова, по этому показателю граждане «обскакали» юридические лица - 46 миллиардов рублей против 27 миллиардов. Самый большой долг - свыше 1 миллиарда - тоже висит на физлице. Взысканий с организаций меньше, поскольку многие ушли в процедуру банкротства, считают приставы.

Из-за долгов границу закрыли для 11 000 свердловчан - это на 5 000 больше, чем в 2014 году.

Как отметил главный судебный пристав Свердловской области Владимир Осьмак, в 2016 году ожидается наплыв исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности.

Нам будут предъявляться на исполнение 2011 и 2012 год, когда договорные обязательства заключались, - пояснил он, добавив, что сроки давности задолженности сокращаются.