Стало известно о задержках зарплат сотрудникам СМИ Нижнего Тагила

О проблемах «Реального Тагила» известно давно. В октябре портал TagilCity.ru писал о том, что здание телеканала может быть продано за долги. А ранее, задолжавший казне 6 миллионов рублей депутат Муринович (один из руководителей телеканала), заявлял, что:

Три телекомпании для такого города, как Тагил — это уже много. Как минимум одна — лишняя.

Впрочем, читательский опрос тогда показал, что большинство тагильчан считает лишней телекомпанией именно «Реальный Тагил».

Сейчас телеканал прекратил своё вещание. Сотрудники находятся в отпуске до 18 января. Дальнейшие перспективы работы телеканала, как удалось выяснить mstrok.ru, весьма туманны, так как сохраняется большая задолженность спонсоров и городской думы, деятельность которой освещалась телеканалом по контракту, но деньги телекомпанией всё ещё не были получены.

Тем не менее, как заверяет руководство «Реального Тагила», задолженность по заработной плате перед работниками, о которой много говорилось в ноябре, на данный момент погашена.

Чего не скажешь о задолженности Администрации Горноуральского городского округа перед «Пригородной газетой».

Там ситуация приняла настолько критический оборот, что сотрудники редакции объявили забастовку и со вчерашнего дня не вышли на работу. Их требование – полное погашение задолженности по заработной плате.

В разговоре с журналистами «Между строк» куратор газеты из Администрации Горноуральского городского округа сказал, что ему известно о коллективном обращении сотрудников редакции в прокуратуру. Он пообещал работать над урегулированием кризиса и договориться с работниками о том, чтобы очередной выпуск газеты не был сорван.

Как в итоге разрешится эта ситуация и сколько в Нижнем Тагиле останется газет и телеканалов – расскажет портал TagilCity.ru. Следите за нашими новостями.